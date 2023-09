Flüchtlingsunterkünfte in Grevenbroich Bürgermeister soll Politik bei Standortsuche beteiligen

Dennoch stehe die CDU einer „zeitlich befristeten und angemessenen Pacht“ von Flächen offen gegenüber – das könnte eine Lösung sein, betont der Fraktionsvorsitzende. Damit könne letztlich auch mehr Akzeptanz in der Bevölkerung geschaffen werden: „Denn manche städtische Flächen innerhalb zentraler Lagen sorgen nicht umsonst schon im Vorfeld für viel Unmut unter den Betroffenen“, so Kaiser. Er fordert Bürgermeister Klaus Krützen dazu auf, bei solchen Überlegungen die Politik nicht außen vor zu lassen, sondern alle Fraktionen mitzunehmen: „Wir möchten nicht nur am Ende zum Heben der Hand aufgefordert werden, sondern von Beginn an in der Sache mitreden und mitüberlegen dürfen. Wir sind der festen Überzeugung, dass mancher örtliche Politiker mehr bewirken kann als eine starre Verwaltung“, so Kaiser.