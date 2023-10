Atenea Flores versus Yasemin Colak „Politesse“ kämpft im Ring um den WM-Titel

Info

Veranstaltung „Clash of Gladiators“ geht am Samstag, 25. November, im „Elephants-Dome“ am Torfstecherweg in Gustorf über die Bühne.

Programm Nachmittags sind „Kids-Kämpfe“ geplant, dabei werden junge Sportler ihr Können unter Beweis stellen. Am Abend beginnen die Gala-Kämpfe. Die Schirmherrschaft hat Bürgermeister Klaus Krützen übernommen.

Eintritt Die Nachmittags-Tickets kosten zehn Euro. Die Karten für die Gala-Kämpfe kosten im Vorverkauf 35, an der Abendkasse 40 Euro. Infos gibt es unter www.kcgv.de.