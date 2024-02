Stadtplanung in Grevenbroich Polit-Streit um Vorkaufsrechts-Satzung

Der aktuelle Planungsausschuss ist kaum beendet, da drücken die Grünen schon aufs Tempo. Fraktionschef Peter Gehrmann hat eine Sondersitzung des Gremiums beantragt – wohl weil in der jüngsten Zusammenkunft nicht alles nach Plan lief. Als es darum ging, die Verwaltung mit dem Erarbeiten einer Vorkaufsrechts-Satzung für Immobilien in der Kerninnenstadt und im Bahnhofsviertel zu beauftragen, zog die CDU nicht mit. Sie meldete Beratungsbedarf an, das Thema flog damit von der Tagesordnung und soll bei der nächsten regulären Sitzung wieder aufgerufen werden. Das wäre am 9. April.