Städtischer Haushalt in Grevenbroich Das Plus im Stadt-Etat schrumpft auf fünf Millionen

Die Politik in Grevenbroich hat am vergangenen Donnerstag im Rat mehrheitlich eine Nachtragssatzung für den städtischen Haushalt beschlossen. Demnach fällt das Plus im Etat nach der Aktualisierung aller Erträge und Aufwendungen nicht mehr ganz so üppig aus wie noch Ende 2022 angenommen. Damals war man von einem Überschuss von acht Millionen Euro ausgegangen, doch zusätzliche Kosten lassen diesen Überschuss nun deutlich schrumpfen. Ins Minus rutscht die Stadt aber nicht: Es bleibt ein Plus von 5,3 Millionen Euro.