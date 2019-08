In Grevenbroich wird Schützenfest gefeiert : Platz der Republik ab Dienstag Morgen gesperrt

Grevenbroich Von Samstag, 31. August, bis Dienstag, 3. September, wird in Grevenbroich das Schützenfest gefeiert. Vorab weist die Stadt auf Sperrungen und Umleitungen hin, die wegen des Festes erforderlich werden.

Der Platz der Republik und die Graf-Kessel-Straße stehen bereits ab Dienstag, 27. August, 8 Uhr, als Parkplatz nicht mehr zur Verfügung. Gleichzeitig werden die Graf-Kessel- und die Montzstraße ab Mittwoch, 28. August, für die Dauer einer Woche für den Durchgangsverkehr gesperrt. Ausweich-Parkmöglichkeiten sind während der Festveranstaltungen laut Stadt an der Schlossstraße, am Flutgraben, am Berufsbildungszentrum und am Pascal-Gymnasium am Schwarzer Weg vorhanden.