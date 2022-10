Stadtentwicklung in Grevenbroich : Platz der Deutschen Einheit wird mit Verspätung fertig

Grevenbroich Die Fertigstellung des Platzes der Deutschen Einheit verzögert sich. Ursprünglich sollte der Platz bis Ende August neu gestaltet werden, dann wurde Ende September als Abschlusstermin für die Bauarbeiten im Bahnhofsviertel im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) genannt. Doch die letzte Bauetappe, zu der neben dem Platz etwa auch die

Firmen seien von Corona betroffen, begründet Stadtsprecher Lukas Maaßen die längere Bauzeit. Zudem hätten sich auch Arbeiten für das neue Mehrfamilienhaus an der kleinen Bahnstraße verzögert. „Die Fertigstellung ist in Absprache mit der ausführenden Firma auf den 18. November festgelegt“, sagt er zum ISEK-Projekt. Voraussetzungen seien „gute, trockene Witterung“ und „kontiuierliche Materiallieferung“.

Lediglich ein kleiner Bereich des Platzes ist bislang mit Steinen des Fabrikats „Allegro“, wie es auch in anderen ISEK-Abschnitten verlegt wurde, gepflastert. Der allergrößte Teil präsentiert sich noch als Baustelle. Der Platz wird barrierefrei. Die frühere Fahrbahn-Fläche entlang der Häuser wird in den Platz integriert, dadurch fällt er größer aus. „Ich hoffe, dass bis zum 18. November auch die Sitzbänke und Abfalleimer montiert werden können“, sagt Maaßen. Für die Laternen plane NEW die gleiche Beleuchtung wie in der Fußgängerzone.