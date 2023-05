Bahn und Bund verkünden Planungsstart Endlich S-Bahn-Anschluss und ein neuer Bahnhof für Grevenbroich

Paukenschlag zum Pfingstwochenende: Bund und Bahn haben am Freitag den offiziellen Startschuss für den Ausbau der Strecke zwischen Köln und Mönchengladbach verkündet. Wie Bund und Bahn gemeinsam mitteilten, ist eine Finanzierungsvereinbarung für die Planungen zum Ausbau der S-Bahn-Linie 6 unterzeichnet worden. Diese Linie soll künftig von Essen über Köln-Nippes bis nach Grevenbroich führen – und im 20-Minuten-Takt bedient werden. Darüber hinaus sollen einzelne S-Bahnen weiterfahren bis nach Rheydt und Mönchengladbach. Dafür sollen 200 Millionen Euro in neue Gleise und neue Stationen investiert werden. Auch in Grevenbroich ist ein Neubau geplant: Die Südstadt soll einen S-Bahnhof erhalten.