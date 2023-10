Dritte Gesamtschule in Grevenbroich Bauplanung für Gesamtschule am Heyerweg ist gestartet

Im August ist die dritte Gesamtschule der Stadt mit 105 Fünftklässlern an der Bergheimer Straße gestartet. Doch der ehemalige Realschul-Bau dort ist nur ein Übergangs-Domizil. 2026 ist der Umzug an den Heyerweg in Wevelinghoven vorgesehen – in den Komplex der Diedrich-Uhlhorn-Realschule, die schrittweise ausläuft und 2028 geschlossen wird.