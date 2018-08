Grevenbroich plant einen Jugendpark

Freizeitanlage für Jugendliche in Grevenbroich

Grevenbroich Auf dem ehemaligen Gelände des TuS Grevenbroich soll ein Jugendpark entstehen. Das Konzept steht, im Haushalt stehen 20.000 Euro bereit. Was jetzt gesucht wird, ist ein Fachplaner zur professionellen Umsetzung der Ideen.

Auf einer Parcour-Anlage könnte geklettert werden, in unmittelbarer Nähe lädt ein in den Boden eingelassenes Trampolin zu großen Sprüngen ein – Beach-Volleyballfeld, Tischtennisplatten und Feuerstellen komplettieren die Anlage. Ginge es nach dem Grevenbroicher Jugendrat, wäre die Sache klar: So wie auf dem von den Mitgliedern skizzierten Plan sollte die Freizeitanlage ausschauen. „Wir stehen zu 100 Prozent hinter dieser Idee“, betont Bürgermeister Klaus Krützen. „Was wir jetzt brauchen, ist ein Fachplaner“, ergänzt Erster Beigeordneter Michael Heesch.