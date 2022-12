Power-Ballade aus Grevenbroich „Planlos“ rocken ein Lied gegen den Krieg

Nach ihrem erfolgreichen Comeback-Album im Oktober 2021 melden sich „Planlos“ jetzt mit einer neuen Single zurück. Der am Freitag als Stream auf Spotify und Applemusic erscheinende Titel „Herbstwind“ nimmt sich einem ernsten Thema an: dem Krieg in der Ukraine und der daraus resultierenden Vertreibung vieler Menschen. „Uns ist bewusst, dass viele sich von uns eher eine ,fröhlichere Single‘ gewünscht hätten. Wir wollten aber zum jetzigen Zeitpunkt auf die aktuellen Kriege in der Welt und das damit verbundene Leid hinweisen“, sagt Sänger Pino Avanzato. „Wir wollen damit gleichzeitig auch zeigen, wie gut es uns hier in West- und Mitteleuropa geht.“