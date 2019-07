Comeback der Grevenbroicher Band : Planlos kehren zurück auf die Bühne

Grevenbroich Zum Entsetzen ihrer Fans verabschiedeten sich Planlos vor neun Jahren von der Musikszene. Jetzt kündigt die wohl bekannteste Band der Stadt ihre Rückkehr an. Auftritte sind geplant, außerdem wird an einem neuen Album gearbeitet.

Nach 17 wilden Jahren brauchten die Bandmitglieder eine Auszeit, auch, um „zurück auf die Beine zu kommen“, wie Pino gesteht. Dass die Musiker mit dem, was sie machen („Wir waren die depressivsten Party-Macher der Welt“) auch kommerziell überaus erfolgreich waren, „wurde in der Szene krass und kontrovers debattiert“, erinnert sich der Frontmann. „Mich immerzu rechtfertigen zu müssen, dazu hatte ich irgendwann keinen Bock mehr.“ Als darüber hinaus Drummer Michael Loecker Richtung Berlin abwanderte, war das Thema Planlos für den Sänger und Gitarristen durch.

Anstelle rhythmisch Liebe, Hoffnung oder Leid zu besingen, kellnerte der gelernte Industriemechaniker Pino zehn Jahre im Betrieb seiner Eltern. Und dann, irgendwann, inspiriert von Annika – „große Liebe“ und Ehefrau –, nahm er doch wieder eine Gitarre in die Hand. Mit Lucky Charm, deren Herz er bildete, kehrte er vor zwei Jahren akustisch zurück. Gerade wurde eine Platte eingespielt, Videos ausgekoppelt und Auftritte geplant, als Lucky-Schlagzeuger René Menk zur Verblüffung der beiden anderen erklärte, „er wolle mit Musik nichts mehr zu tun haben“. Und wie es der Zufall so will, kehrte quasi zeitgleich Michael Loecker aus der Bundeshauptstadt in seine Heimat Grevenbroich zurück. „Wir beide haben uns in der Band super ergänzt, haben gemeinsam den Stil geprägt“, erzählt Pino über Sound und Lebensgefühl. „Eigentlich hatten wir uns aus den Augen verloren.“ Anders als er selbst, wollte Michael Loecker eigentlich Planlos „immer „weiter machen“. Und als die beiden alten Kumpels jetzt bei „einem Bier miteinander quatschten“, stellten sie fest: Der Zeitpunkt für ein Planlos-Revial ist gekommen.