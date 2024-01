Feuerwehr Grevenbroich Pkw-Brand und sieben weitere Einsätze in der Silvesternacht

Zu insgesamt acht Einsätzen, darunter einem Pkw-Brand, rückte die Feuerwehr Grevenbroich in der Silvester-Schicht aus. Fünf der Alarme gab es nach dem Feuerwerk um Mitternacht. Insgesamt verzeichnete die Grevenbroicher Wehr aber ein vergleichsweise entspanntes Einsatzgeschehen. Die Feuerwehrleute seien an den Einsatzstellen auf mehrheitlich fröhliche Menschen in Partystimmung gestoßen, erklärt Wolfgang Kuhn, Pressesprecher der Feuerwehr. In der Silvesternacht im Vorjahr hatten die Retter dagegen teilweise unschöne Erfahrungen gemacht. Selbst als Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn auf den Straßen anrollten, waren laut Feuerwehr dort noch Feuerwerk und Kracher gezündet worden, dadurch seien Rettungskräfte und ihre Fahrzeuge gefährdet worden. In diesem Jahr habe es einen solchen „Beschuss von Einsatzfahrzeugen“ glücklicherweise nicht gegeben.