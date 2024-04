JRK Grevenbroich veranstaltet Sommercamp 2024 Jugendrotkreuz organisiert ein Piraten-Abenteuer für Kinder

Das Jugendrotkreuz (JRK) im DRK-Ortsverein Grevenbroich sticht in diesem Sommer in See – und zwar in Richtung eines aufregenden Piraten-Abenteuers. Vom 25. Juli bis zum 3. August können Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 14 Jahren zusammen mit vier Betreuern in die Welt der Freibeuter eintauchen. Die Teilnehmer dürfen sich am 2,3 Hektar großen Falkensteinsee in Niedersachsen auf eine Schatzsuche voller Rätsel, spannender Geschichten und aufregender Spiele freuen.