Neueröffnung im Neubaugebiet : Physiotherapie startet in Neukirchen

Neukirchen Eric und Steffi Molkenboer bieten im Neubaugebiet Am Bahndamm im neuen Gesundheitszentrum der Meditrain Physio GmbH viele Therapiemethoden und moderne digitale Geräte an.

Ein medizinisches Zentrum ist im Neubaugebiet am Rande von Neukirchen entstanden. Nach einer hausärztlich-internistischen Praxis und einer Apotheke eröffnen am Mittwoch, 1. September, Eric und Steffi Molkenboer von der Meditrain Physio GmbH ihren zweiten Standort. Seit 2002 betreibt das Unternehmen das Gesundheitszentrum in Nievenheim, zum Tag der offenen Tür am Wochenende im Neukirchen kamen,wie Eric Molkenboer berichtet, rund 110 Besucher.

An den Wänden wächst norwegisches Moos, ein riesiger Bildschirm im Wartebereich kann Youtube-Videos und anderes präsentieren. An eine Arztpraxis erinnert das barrierefrei zugängliche Zentrum an der Straße „Am Bahndamm“ so gar nicht, und das ist ganz im Sinne von Eric Molkenbuer. „Mit einer Physiotherapie verbinden viele vor allem eine weiße Theke am Eingang, weiße Wände und einen Raum mit Liege.“ Die gibt es auch in Neukirchen, aber „wir wollen Physiotherapie anders positionieren“, sagt der 56-Jährige.