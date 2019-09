Neurather See : Schwimmende Photovoltaikanlage auf dem Neurather See?

Vor zwei Monaten ging diese Solaranlage auf einem Baggersee Maiwald in Renchen mit einer Fläche von rund 7000 Quadratmetern in Betrieb. In Neurath soll es drei oder vier kleinere Flächen geben. Foto: Erdgas Südwest. Foto: Erdgas Südwest

Grevenbroich Innogy SE möchte auf dem Neurather See Besonderes errichten - eine schwimmende Photovoltaikanlage. Das Unternehmen hat die Idee im Rathaus vorgestellt. 1991 ging am See die damals größte Solaranlage Europas in Betrieb.

Von Carsten Sommerfeld

In der Energiebranche machte sich der Neurather See 1991 einen Namen, als dort Europas größte Photovoltaikanlage ans Netz ging. Mit dem produzierten Strom konnten 70 Haushalte versorgt werden – eine Sensation vor 28 Jahren. Nun könnte der See, Überbleibsel eines Tagebaus, erneut Schlagzahlen machen. Das Energieunternehmen Innogy SE möchte dort zu Demonstrations- und Erprobungszwecken eine schwimmende Photovoltaikanlage installieren – in Deutschland bislang selten. Das Unternehmen hat diese Idee jetzt Vertretern von Verwaltung und Politik vorgestellt.

Mit Details zur Anlage ist Innogy zurückhaltend. „Das Projekt befindet sich in einem sehr frühen Planungsstadium“, betont Innogy-Sprecherin Sarah Knauber. Klar ist: „Floating solar“ ist im Kommen: „Der Hauptmarkt ist Asien. In Europa haben die Niederlande den Markt für sich entdeckt“, erläutert Thorsten Miltkau, Projektmanagerin Solar bei Innogy. In Deutschland bestehen erste Anlagen, etwa in Hückelhoven. Im Juli hat Erdgas Südwest in Renchen im nördlichen Schwarzwald zusammen mit dem Kieswerksbetreiber Ossola eine Anlage mit rund 7000 Quadratmetern Fläche und 750 KWpeak Leistung auf einem Baggersee eröffnet.

Info Erneuerbare Energie soll an RWE gehen Transaktion Wenn die Pläne so verwirklicht werden, wird die schwimmende Photovoltaikanlage am Neurather See Teil von RWE und nicht von Innogy sein. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat jetzt verkündet, dass der Energiekonzern Eon die RWE-Tochter Innogy übernehmen kann. Den Deal hatten Eon und RWE vor 18 Monaten vereinbart. Erneuerbare Energien Im Rahmen des Deals ist laut RWE vorgesehen, dass alle wesentlichen erneuerbaren Energieaktivitäten von EON und das erneuerbare Energie-Geschäft von Innogy an RWE gehen.

Bei der Photovoltaik auf dem Wasser werden die PV-Module auf schwimmende Konstruktionen, etwa wie Pontons, gesetzt. Kabel stellen die Stromverbindung zum Land her. Ein Vorteil laut Miltkau: Die schwimmenden Anlagen „produzieren mehr Strom, weil sie durch die Nähe des Wassers gekühlt werden“. Wie groß diese Mehrleistung genau ist, möchte Innogy bei der Demo-Anlage messen.

Ein Vorteil des Neurather Sees: „Wir können auf bestehende Infrastruktur zurückgreifen“, sagt Miltkau. Wegen der PV-Anlage am See sei der Netzzugang ebenso vorhanden wie ein Gebäude, in dem künftig über die neue Technologie informiert werden könnte.

Nach Auskunft von Innogy ist für die Erprobungsanlage an die Montage von drei oder vier Flächen gedacht, die eine Einheit bilden. Für eine Anlage von 750 KWp würde die Technik nach Information der NGZ knapp acht Prozent der etwa 13 Hektar großen Seefläche einnehmen, rund 10.000 Quadratmeter. Sarah Knauber erklärt aber, dass über Details noch nicht entschieden sei, die Anlage könne auch kleiner ausfallen. „Es handelt sich um eine Vorabinformation der Stadt und der Genehmigungsbehörden. Wir möchten eine einvernehmliche Lösung.“ Vor einer Entscheidung steht auch die Frage nach der Umweltbeeinträchtigung an. „Grundsätzlich möchten wir, dass durch unsere Projekte Mensch und Tier nicht beeinträchtigt werden“, sagt Miltkau.

Die Frage der Umweltauswirkungen beschäftigt auch Politiker, auch sie nennen keine Details zur Anlage. „Mein erster Eindruck ist, dass ein solches Projekt im anstehenden Strukturwandel Grevenbroich eine Chance bietet“, erklärt SPD-Fraktionschef Horst Gerbrand. Vor einer Entscheidung müssten die Bürger einbezogen werden und es sei zu klären, ob „Landschaftsbild und Umwelt beeinträchtigt werden“.