Baumaßnahmen in Grevenbroich : Pfützen auf Parkplätzen: Stadt lässt neu asphaltieren

Mit großem Gerät werden die Parkbuchten neu gestaltet. Foto: Valeska von Dolega

Grevenbroich Auch am Dienstag bleibt die Karl-Oberbach-Straße in der Innenstadt noch eine Einbahnstraße. Zwischen Bahnstraße und Kreisverkehr kann sie nur in Richtung Sparkasse befahren werden. Der Grund für die Teilsperrung sind Bauarbeiten. Im Auftrag der Stadtbetriebe Grevenbroich werden die Parkbuchten neu gestaltet. Ebenso haben Arbeiten entlang der Straße Am Flutgraben begonnen.

Schweres Gerät rollte bereits am Montagmorgen an. In Höhe des Eulenturms kam eine die Planierwalze zum Einsatz, um Teer glatt zu ziehen. Notwendig wurde die Neugestaltung, weil es bei starken Regenfällen immer wieder zu Wasseransammlungen kam. Es bildeten sich große Pfützen, so dass die Parkbuchten kaum oder gar nicht genutzt werden konnten. Am Montag wurde der Untergrund reguliert und mit einer neuen Asphaltdecke versehen. Im letzten Arbeitsabschnitt werden die Markierungen aufgebracht.

Ebenfalls bis Dienstag wird auf der Straße Am Flutgraben – und zwar im Abschnitt Graf-Kessel-Straße bis Zumbuschstraße – die Fahrbahndecke erneuert. Miteinbezogen wird die Erftbrücke im Einmündungsbereich Graf-Kessel-Straße/Am Flutgraben, die zeitgleich eine neue Fahrbahndecke erhält. Nach Auskunft von Stadtsprecher Stephan Renner sollen die Arbeiten bis zum Abend abgeschlossen werden.

(von)