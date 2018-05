Grevenbroich: Pferde büxen aus und besuchen Altenheim

Wevelinghoven Am Sonntagmorgen bekamen die Bewohner des Seniorenheims St. Augustinus tierischen Besuch. Zwei Pferde waren ausgebüxt und haben es sich vor dem Gebäude bequem gemacht.

Frühmorgens gegen 7.25 Uhr standen überraschend zwei Pferde am Klosterweg in Wevelinghoven. Die beiden Tiere waren offenbar von ihrem gewohnten Weg abgekommen – der führt von der Koppel an der Erft in den Stall und an der Senioreneinrichtung vorbei.