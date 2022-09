Verkehr in Grevenbroich : Falsche Pfeile auf Deutsch-Ritter-Allee

Elsen Nach dem aufwendigen Verlegen einer Trinkwasserleitung ist die Fahrbahn der Deutsch-Ritter-Allee in Elsen vor einigen Wochen wiederhergestellt worden. Die ärgerlichen Schlaglöcher sind zwar weg, Verbesserungsbedarf gibt es aber nach wie vor. Denn die an der Einmündung zur Rheydter Straße auf den Asphalt aufgetragenen Markierungen sind sicherlich gut gemeint, aber augenscheinlich nicht gut gemacht.

Vor allem der große weiße Pfeil in der Fahrbahnmitte trägt zur Verwirrung von Autofahrern bei. Signalisiert er doch, dass Verkehrsteilnehmer nur geradeaus auf die Goethestraße fahren und nicht nach links in die Rheydter Straße abbiegen dürfen – was an dieser Stelle aber weiterhin erlaubt ist. Der nebenan auf die Fahrbahn gepinselte Pfeil für Rechtsabbieger erweckt zudem den Eindruck, dass er nicht ganz kompatibel mit der Straßenverkehrsordnung sein könnte – er sieht buchstäblich etwas schräg aus. War das etwa so geplant?