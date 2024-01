Kindergarten St. Clemens I zieht in Provisorium Pfarrsaal in Grevenbroich-Neukirchen ist bereit für Kita-Kinder

Kinderstühle und -tische sind aufgestellt, in den Regalen sind Spiele eingeräumt, auf dem Boden wartet der Spielteppich auf die Kleinen. Kaum wiederzuerkennen ist der Pfarrsaal im Pfarrheim in Neukirchen, der für die nächsten Wochen das Domizil für die beiden Gruppen der katholischen Kindertagesstätte St. Clemens I wird. Johannes Kronen, Verwaltungsleiter des Seelsorgebereichs Niedererft, bereitet nun Phase zwei für die Unterbringung der Kita vor. Für anderthalb Jahre sollen die 50 Kinder in Raummodulen an der Tagesstätte St. Clemens II an der Josef-Thienen-Straße in Kapellen betreut werden. Die Provisorien sind notwendig, weil der Kirchengemeindeverband als Kita-Träger das alte Gebäude von St. Clemens I an der Kurze Straße in Kapellen wegen Mängeln am Dach Ende 2023 geschlossen hat.