Podcast „Sieben Tage, ein Song“ : Grevenbroicher Pfarrer feiert ein Weihnachtsfest mit den Beatles

Pfarrer, Musikfreund und Podcaster: Christoph Borries. Foto: Borries

Grevenbroich Berufsschulpfarrer Christoph Borries bietet online einen etwas anderen Weihnachtsgottesdienst an, in dem die Beatles im Mittelpunkt stehen. Warum „Let It Be“ gut zum bevorstehenden Fest passt.

Was haben die Beatles mit Weihnachten zu tun? Eine ganze Menge, sagt Pfarrer Christoph Borries. Was genau die bekannteste Band der Welt mit dem christlichsten aller Feste verbindet, erläutert er jetzt auf seinem Podcast „Sieben Tage, ein Song“. Anlass dazu gibt der Dokumentarfilm „Let It Be“ beim Streaming-Dienst „Disney+“, der einen neuen Blick auf die Aufnahmen für das letzte erschienene Album der „Fab Four“ wirft.

Mehr als 90 Podcast-Folgen hat der evangelische Berufsschulpfarrer während der Corona-Pandemie bereits veröffentlicht. Rund 2500 Hörer folgen ihm, wenn er einmal in der Woche seine Gedanken zu einem Song formuliert. „Let It Be“ hat Borries bereits in seiner 41. Folge thematisiert – also schon vor Monaten. Doch nun, in der Weihnachtszeit, bewirbt er seinen „Klassiker“ noch einmal nach besten Kräften. Dazu hat der Pastor etliche Flugblätter in Geschäften der Innenstadt verteilt, um auch die Grevenbroicher zu interessieren, die digital nicht allzu häufig unterwegs sind.

Die Beatles-Doku von Peter Jackson („Herr der Ringe“) passe zum Advent, meint der Pfarrer: „Das ist ganz anderes Fernsehen. Man schaut vier jungen Leuten beim Musikmachen und Teetrinken zu – das alles ist temporeduziert, hat eine beruhigende Wirkung“, schildert Christoph Borries. Diese Ruhe und Gelassenheit spiegele sich auch in „Let It Be“ wider, dem wohl bekanntesten Song von Paul McCartney. „Das Lied ist mit weihnachtlichen Bildern gespickt – und es hat eine tolle Aussage: Reg’ dich nicht auf, mach dich nicht wegen Kleinigkeiten verrückt, sondern behalte das große Ziel vor Augen“, sagt Borries.

Mit dem Song und seinen Gedanken dazu will der Pfarrer die Möglichkeit bieten, „in diesen Zeiten einen ganz anderen Weihnachtsgottesdienst zu erleben“ – auf Spotify und anderen Internet-Plattformen. Dort hat Christoph Borries soeben auch seine aktuelle, mittlerweile 93. Folge veröffentlicht. Zum Titel „Dä letzte Winter em letzte Kreech“ von Bap lässt er auch einen Zeitzeugen zu Wort kommen, der sich an die Jahre nach dem Krieg erinnert.

Rund 500 Hörer hat er in Grevenbroich, der Rest verteilt sich über ganz Deutschland, sagt Borries. Und auch im benachbarten Ausland ist „Sieben Tage, ein Song“ schon zu einem Begriff geworden. So landete eine seiner Folgen bereits in den Top 10 der christlichen Podcasts in Österreich. Persönlich liege ihm die Folge 85 am Herzen, die sich mit einem Song von Kummer beschäftigt: 9010. „Das ist die alte Postleitzahl von Karl-Marx-Stadt“, betont der Pastor, der die Episode gemeinsam mit einer Sozialassistentinnen-Klasse in Chemnitz aufnahm. „Digitalisierung macht es möglich.“