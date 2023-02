Podcast und Live-Musik in Südstadt Pfarrer Borries lässt die 70er wieder aufleben

Am Samstag, 25. Februar, 19 Uhr, soll im Jugendtreff GoT mit Hilfe von Musik über die 1970er Jahre nachgedacht werden. Was war da eigentlich los vor 50 Jahren? Es gab die Diskussion um autofreie Sonntage. Es gab Impfaktionen in Schulen. Es gab eine Fußball-WM in Argentinien, wo über einen Boykott nachgedacht wurde. Es gab am Anfang der 70er den Vietnamkrieg und am Ende die Diskussionen um den Nato-Doppelbeschluss. „Es geht um Fragen, die uns heute noch ganz nah sind“, sagt Christoph Borries.