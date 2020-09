Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Einbruch in Grevenbroich : Pfarre sucht ihr altes Taufgeschirr

Generationen von Kapellenern wurden mit diesen Silbergegenständen getauft. Jetzt wurden sie von Einbrechern gestohlen. Foto: Katholische Kirche

Kapellen Die Nachricht vom Einbruch in die Sakristei hat große Betroffenheit in der Pfarre St. Clemens ausgelöst. Besonders schwer wiegt der Diebstahl des alten Taufgeschirrs. Die Kapellener Gemeinde hat jetzt Fotos von den fast 100 Jahre alten sakralen Gegenständen veröffentlicht – in der Hoffnung, dass es Hinweise auf die noch unbekannten Täter gibt.