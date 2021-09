Gustorfer Karnevalisten haben gewählt : Petra Weenen bleibt Chefin des „Sprötz-Trupps“

Gustorf Die älteste Karnevalsgesellschaft im Rhein-Kreis Neuss hat ihren Vorstand gewählt. Jetzt bereiten sich die Jecken auf ihre erste Prunksitzung nach der Corona-Pause vor.

Der Vorstand des „Närrischen Sprötz-Trupps“ scheint alles richtig gemacht zu haben: Denn der komplette Führungsstab ist jetzt von den Mitgliedern in seinen Ämtern bestätigt worden. Allen voran Petra Weenen, die nun in ihre zweite Amtszeit als Präsidentin geht. Sie ist die erste Frau, die an der Spitze der ältesten Karnevalsgesellschaft im Rhein-Kreis steht.