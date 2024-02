“Kein Kölsch für Nazis“ in „7 Tage, 1 Song“ Berufsschulpfarrer Borries gewinnt Peter Brings für neue Podcast-Folge

An den Protesten gegen Rechtsextremismus haben allein in den vergangenen drei Wochen etwa zwei Millionen Menschen teilgenommen. Doch reicht das aus, an nur einer Demonstration teilzunehmen? Oder muss da noch mehr kommen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Christoph Borries in der aktuellen Folge seines Podcasts „7 Tage, 1 Song“. Einmal mehr wird er in seinem Beitrag prominent unterstützt. Diesmal von Peter Brings.