Auto-Aufbrüche in Grevenbroich Persönliche Unterlagen aus Auto geklaut

Am Donnerstag, 26. Janaur, zwischen 13.45 und 14.10 Uhr, wurde ein Audi Q5 an der Grubenrandstraße in Grevenbroich aufgebrochen. Die Diebe hatten das Fenster der Beifahrertür eingeschlagen und den Wagen nach Wertsachen durchsucht. Die Unbekannten erbeuteten Briefe und Bankunterlagen.