3D-Kunst in Grevenbroich Wenn der Marktplatz zum tiefen Keller wird

Auf den ersten Blick ist nicht genau zu erkennen, was der Künstler Patrick Schmitz da auf 36 Quadratmetern Straßenpflaster in der Innenstadt hinterlassen hat. Wer aber an der richtigen Stelle steht, sein Handy auf das Kunstwerk richtet und die Kamera auslöst, ist verblüfft: Das Foto hinterlässt den Eindruck, als ob ein Teil des Marktplatzes eingestürzt ist, wobei ein tiefer, geheimnisvoller Keller freigelegt wurde. Ein toller 3D-Effekt.