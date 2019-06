Konzertreihe an der Weimbs-Orgel in St. Sebastianus wird fortgesetzt : Klassische Musik auf der neuen Hülchrather Orgel

Konzertreihe an der Weimbs-Orgel in St. Sebastianus wird fortgesetzt

Patrick Kampf gibt am 28. Juni ein Orgelkonzert in St. Sebastianus Hülchrath. Foto: Benedikt Bergenthal

Grevenbroich Lange haben die Mitglieder des Orgelbauvereins dafür gesammelt, nun ist es installiert – das neue Instrument aus dem Hause Weimbs. Und weil die Orgel nicht nur dekorativ auf der Empore stehen, sondern möglichst oft erklingen soll, haben die emsigen Mitglieder in Absprache mit Pfarrer Meik Schirpenbach und Kantor Georg Korte ein Programm erstellt.

Das wird nun mit einem Beitrag des Wuppertaler Organisten Patrick Kampf fortgesetzt. Unter dem Titel „Meine Seele erhebt den Herrn“ lässt er am kommenden Freitag, 28. Juni, 20 Uhr, liturgische Orgelmusik aus mehreren Jahrhunderten in der St.-Sebastianus-Kirche in Hülchrath lebendig werden.