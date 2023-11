„7 Tage, 1 Song“ ist bundesweit beliebt Pastor Borries‘ Song-Podcast knackt die 500.000er-Marke

In seinem Podcast formuliert Christoph Borries einmal in der Woche seine Gedanken zu einem Song, egal ob er von den Bläck Fööss oder den Sex Pistols interpretiert wurde. Diesem Prinzip bleibt er auch in der Adventszeit treu. Allerdings hat der Pfarrer die vier nächsten Beiträge unter ein gemeinsames Motto gestellt: „It’s allright“, zwei Worte, die sich in den Texten vieler Lieder verbergen. „In Zeiten wie diesen kann der Zuruf ,Alles in Ordnung‘ auch Mut machen, das war der Hintergedanke“, sagt Borries.