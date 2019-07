Fußgängerzone in Grevenbroich : Darum plätscherte am Dienstag Wasser in der Innenstadt

Darum plätscherte am Dienstag Wasser in der Innenstadt

Fußgängerzone in Grevenbroich

Passanten wundern sich darüber, dass in de City Wasser aus Standrohren über denen längeren Zeitraum plätscherte. Foto: D. Staniek. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Besucher der Fußgängerzone wunderten sich am Dienstag über Wasser, das längere Zeit aus zwei Standrohren am Rathaus und auf dem Marktplatz floss und im Gully versickerte.

„Eine unglaubliche Verschwendung“, sagte ein Passant verärgert gegenüber unserer Redaktion. Zumal schon am Freitag vergangener Woche ebenfalls Wasser aus beiden Rohren lief.

Wie eine Sprecherin des Versorgungsunternehmens NEW auf Anfrage mitteilte, ist diese Aktion zweier Großveranstaltungen in der Innenstadt geschuldet. Am Freitag war es der Citylauf, aktuell die jetzt anstehende Playa Grevenbroich. „Für beide Events wurde und wird Trinkwasser benötigt, das keimfrei sein muss“, heißt es aus der NEW-Zentrale. Bei hohen Temperaturen könnten sich etwa Bakterien bilden, daher müssten die Rohre längere Zeit gespült werden.