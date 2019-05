Bildung in Grevenbroich : Pascal-Gymnasium wartet noch auf das digitale Zeitalter

Das Gymnasium am Schwarzen Weg ist Grevenbroichs größte weiterführende Schule. Aktuell 1150 Schüler besuchen derzeit das Pascal-Gymnasium. Ebenso wie das Lehrerkollegium warten sie darauf, endlich mit Mitteln aus dem Programm „Gute Schule 2020“ bedacht zu werden.

Warum in Grevenbroich an der Realschule in Wevelinghoven begonnen wurde, die die kleinste Schüleranzahl hat, und die größte der weiterführenden Schulen als letztes dran kommt, ist unklar, unken Lehrer am Pascal. Fest steht: Die komplette Verkabelung muss hier erstellt werden, um fit für das digitale Zeitalter gemacht zu werden und somit Zugang zu schnellem Internet und Wlan zu gewährleisten. Auch die Nutzung von Tablet-PCs und weiterer IT-Ausstattung ist daran gebunden. Jenseits dessen, die Voraussetzungen für die Technik legen zu müssen, knabbert am Gebäude der Zahn der Zeit, laut Verwaltungsplan sollen Fenster und Fassade in Angriff genommen werden. Auf den Fluren sämtlicher Etagen sind Fenster noch einfach verglast, außerdem gibt es immer mal wieder undichte Stellen im Dach.