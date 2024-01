Neues Projekt an Gymnasium in Grevenbroich Pascal-Gymnasium bereitet Schüler auf Uni-Leben vor

„Genau da liegt unsere Motivation“, sagt Sharmily Nathan, die das Studienberatungsteam leitet. Mit ausgesuchten Maßnahmen habe die Zusammenarbeit, die im Kooperationsvertrag festgehalten wird, bereits begonnen. Schüler des Pascal-Gymnasiums besuchten die Düsseldorfer Uni, um sich dort in kleinen Gruppen umzuschauen. Sie sollten schon einmal ein Gefühl dafür bekommen, wie ihr zukünftiges Uni-Leben aussehen könnte. Zum Ende des Schuljahres ging es am „Pascal“ in einer Projektwoche auch darum, in welche Richtung sich die Schüler weiterentwickeln könnten. Dafür bietet die Uni Düsseldorf Besuchs- und Schnuppertage an. „Die meisten Schüler stellen Studierenden ganz andere Fragen als Dozenten oder Professoren“, weiß Julia Wiesner vom Team der Uni. Wichtig sei es zudem, den Campus und die Studienangebote kennenzulernen. Beim letzten G8-Jahrgang, der in diesem Jahr seinen Abschluss macht, spielt laut Barbara Sieks, stellvertretende Schulleiterin am „Pascal“, auch die Wohnortnähe der Uni Düsseldorf eine Rolle. „Viele wollen erst mal ausprobieren, ob das Studium richtig ist und pendeln vom Wohnort zur Uni“, weiß auch Kathrin Wegener. Wer ohne Kennenlernen an die Uni kommt, dem fehle oft der persönliche Bezug. „Viele fühlen sich dort nur als Matrikelnummer. Das soll unsere Kooperation verändern“, erklärt Wegener. Das Pascal-Gymnasium bietet das Programm „Studieren vor dem Abitur“ und ein „Talentscouting“ an, um Schüler auf das nächste Kapitel vorzubereiten. Außerdem gibt es im neuen Beratungsraum regelmäßig Studienwahl-Sprechstunden und ein Mentoring-Programm. Das Angebot zeigt bereits Wirkung. Stolz berichtet Sarah Aubel, von einem Schüler, der für eine Facharbeit den Dr. Hans Riegel-Fachpreis erhalten hat. Sharmily Nathan weiß von vielen Schülern, die schon sehr früh eine Vorstellung haben, was sie studieren wollen, aber viele Fragen zum Weg dahin haben. „Sie wollen wissen, wie die Vorlesungen und Seminare ablaufen. Da ist ein Hochschulpraktikum, in dem man eine Woche Uni-Leben kennenlernt, sehr hilfreich“, sagt die Lehrerin. Wenn Vorstellung und Wirklichkeit sehr auseinandergehen, kann es auch sein, dass sich Schüler doch für einen anderen Weg entscheiden. „Und genau das wollen wir. Studierende, die für sich eine bestmögliche Entscheidung treffen“, betont Julia Wiesner. Das können in Düsseldorf „klassische“ und eher ungewöhnliche Studiengänge sein. Sehr gefragt ist Medien, Kultur und Kommunikation. Kleine und interessante Studiengänge sind jüdische Studien und modernes Japan. Lehramtsstudiengänge gibt es an der Heinrich-Heine-Uni nicht mehr, dafür Philosophie und Linguistik.