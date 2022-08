Schulen in Grevenbroich : Pascal-Gymnasium soll auf Dauer fünfzügig werden

Schulen in Grevenbroich

Das Pascal-Gymnasium am Schwarzer Weg. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Das Pascal-Gymnasium soll ab dem Schuljahr 2023/24 dauerhaft fünfzügig ausgestattet werden. Der Schulausschuss wird sich in der kommenden Woche mit den Details befassen. Im Rathaus sind bereits erste Schritte unternommen worden.

Das Gymnasium am Schwarzer Weg hat eine genehmigte Vierzügigkeit, wird wegen des großen Schülerzuspruchs aber als Fünfzügig ausgeführt. Dieses Verfahren muss die Stadt mit der Bezirksregierung abstimmen – und da liegt der Knackpunkt: Nachdem bereits für 2021/22 und 2022/23 jeweils eine Mehrklasse gebildet wurde, hatte die obere Schulaufsicht darauf hingewiesen, dass sie für das Schuljahr 2023/24 keine Ausnahmegenehmigung mehr erteilen wird.

Wie Schuldezernent Michael Heesch mitteilt, „lassen die Prognosezahlen für die kommenden Jahre die Bildung von fünf Eingangsklassen zu“. Aktuell besuchen 1115 Schüler das „Pascal“, diese Zahl wird sich nach einer Einschätzung der Schulverwaltung bis zum Ende des Jahrzehnts auf rund 1300 erhöhen. Die Stadt will daher – auch auf Antrag der CDU-Fraktion – bei der Bezirksregierung eine dauerhafte Fünfzügigkeit beantragen.

Ein Schritt auf diesem Weg ist bereits getan worden: Das Schulamt hat die Nachbarstädte Bedburg, Korschenbroich, Jüchen, Dormagen und Neuss – die von der Erweiterung auf fünf Züge betroffen sein könnten – über ihre Pläne informiert. „Keine der am Verfahren beteiligten Kommunen hat Bedenken gegen das Vorhaben geäußert“, sagt Heesch. Auch alle weiterführenden Schulen in der Stadt seien über die geplante Änderung unterrichtet worden. Was noch fehlt, sind die Beschlüsse von Schulkonferenz, Schulausschuss und Rat. Sind diese beisammen, soll der Antrag auf Fünfzügigkeit bei der Bezirksregierung Düsseldorf gestellt werden.