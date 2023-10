Neues Projekt an Gymnasium in Grevenbroich Pascal-Gymnasium eröffnet ein Beratungszentrum

Auch wenn die Herbstferien noch nicht zu Ende waren, herrschte am Freitag reger Betrieb im Pascal-Gymnasium. Rund 40 Eltern waren schon am frühen Morgen angetreten, um sich am Schwarzen Weg ordentlich ins Zeug zu legen. In einem großen, gleich neben dem Forum liegenden Raum wurde gestrichen und geputzt, hier und da wurden Stühle gerückt. Zusammen mit Lehrkräften brachten die Mütter und Väter ein ehrgeiziges Projekt ein gutes Stück voran: In Kürze wird das „Pascal“ als erste Schule in Grevenbroich ein eigenes Beratungszentrum eröffnen.