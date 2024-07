Auszeichnung für das Pascal-Gymnasium Grevenbroich Die fahrradfreundlichste Schule Deutschlands

Bereits vorbildhaft zeigt sich das Pascal-Gymnasium in Grevenbroich in diesem Metier und wurde deshalb mit dem ersten Preis ausgezeichnet: Zum Programm der Schule gehört eine Fahrrad-AG, in der radbegeisterte Schüler in Sachen Fahrradtechnik und Verkehrssicherheit geschult werden. Auch eine Werkstatt ist Teil der AG, die überwiegend von Schülern, die erst seit kurzer Zeit in Deutschland leben, betrieben wird und in regelmäßigen Repair-Cafés kostenfrei Fahrradreparaturen für Schüler anbietet.