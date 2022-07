Spiritueller Zwischenruf : „Layla“ gehört in die Ballermann-Quarantäne

Der Party-Song „Layla“ polarisiert und sorgt im Sommer 2022 für Diskussionen. Foto: dpa/Jens Kalaene

Meinung Langwaden Den umstrittenen Mallorca-Hit will Bruno Robeck nicht akzeptieren. Verbieten möchte der Langwadener Zistzienser-Prior ihn aber auch nicht.

Bin ich nun auch ein alter, weißer Mann, der in seiner zornigen Frömmigkeit den Menschen keinen Spaß gönnt? Mit 53 Jahren hat man schon einige Erfahrungen gemacht, deren Frustrations- und Resignationsgehalt ausreichen, um sich ideologisch zu radikalisieren oder zu verbittern. Ich glaube nicht, dass dies bei mir der Fall ist. Ich habe zu viele schöne Dinge erlebt, um alles düster zu sehen. Ich nehme die Welt zu differenziert war, um ins Schwarzweiß-Denken abzugleiten.

Ich besitze auch die Fähigkeit, mich in andere einzufühlen. Trotzdem geht mein Verständnis gegen null für alle, die meinen, dass dieser Mallorca-Hit „Layla“ auch hier in Deutschland rauf- und runter gespielt werden könnte. Dabei steht dieses Lied nur stellvertretend für all die anderen Lieder, die teilweise in Wortwahl und Inhalt noch heftiger sein sollen. Vor diesem Hintergrund muss man dankbar sein, dass die Debatte um „Layla“ entfacht worden ist. Es ist für mich keine Nebensächlichkeit, darüber zu reden. Jedes Wort, das in die Welt gesetzt wird, entfaltet seine Wirkung.

Bruno Robeck ist Prior der Langwadener Zisterzienser-Mönche. Foto: Melanie Zanin

Das wissen vor allem Diktaturen. Darum unterdrücken sie die Meinungsfreiheit. Das wissen aber auch wir. Gerade darum wird die AfD zurecht kritisiert, wenn sie durch ihre Rhetorik gezielt Grenzen des Sagbaren überschreitet. Etwas Ähnliches geschieht nun auch bei diesen sogenannten Mallorca-Hits. Hier werden nicht nur die Grenzen des guten Geschmacks überschritten. Hier liegt die Gefahr, dass einige erst durch das Hören sich mit solch einer Sichtweise beschäftigen und durch die eingängige Melodie Gefallen am Text finden. „So schlimm ist es doch nicht“, sagen viele. „Schlimm genug ist es“, finde ich.

Das Hören oder Grölen in der Gruppe lässt diese Lieder salonfähig erscheinen. Diese Dynamik kann ich nicht akzeptieren. Und daher kämpfe ich gegen solche Lieder an. Ich will solche sexistischen Texte nicht hören. Und ich bin sehr irritiert, wenn andere sie singen und sichtlich mit dem Inhalt des Liedes kein Problem haben. Ich halte jedoch nichts davon, diese Lieder zu verbieten. Ich finde es viel wichtiger, die Menschen dafür zu sensibilisieren, was solche Lieder in ihnen selbst bewirken und wie sie auf andere wirken. Und dann muss sich jeder die ehrliche Frage gefallen lassen: Will ich das?