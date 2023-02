Konkurrenz zu Karneval in Grevenbroich Party-Pläne für „Dorfplatz“-Revival 2024 versetzen Narren in Sorge

Fast genau 20 Jahre nach ihrer Schließung soll die große Freizeitebene im Montanushof im kommenden Jahr ein Revival erfahren: Der riesige Leerstand im Obergeschoss des Einkaufszentrums – so die Pläne des Centermanagements – soll künftig für Events und Versammlungen mit bis zu 2500 Menschen nutzbar gemacht werden. In den Augen vieler Grevenbroicher ist das angedachte Comeback des „Dorfplatzes“ (wenn auch in anderer Version) eine gute Nachricht, denn: Die meisten verbinden tolle Erinnerungen mit der Freizeitebene. Die Ankündigung, den großen Räumen zum Auftakt mit einer Karnevalsparty neues Leben einzuhauchen, stößt bei den großen Vereinen in der Stadt allerdings nicht auf reine Euphorie.