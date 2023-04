Politik in Grevenbroich Parteien fordern: Revier-Bahn muss zügig kommen

Die Revierbahn gleicht in ihrer Konzeption einem umgedrehten Ypsilon, sie verbindet über das Drehkreuz Grevenbroich die Städte Neuss, Aachen und Köln miteinander. Während der Ausbau des östlichen Strangs nach Köln bereits fest geplant ist, besteht für die Strecken Grevenbroich-Neuss sowie für die westliche Tangente nach Aachen keine zeitliche Perspektive. Gerade der Neubau des letztgenannten Abschnitts nach Aachen erscheine den Entscheidungsträgern in Berlin als riskant, so Troles. „Umso entschiedener ist der Einsatz der CDU im Kreis auf allen Ebenen, um die Wichtigkeit dieser Verkehrsverbindungen auch in Berlin zu verdeutlichen.“