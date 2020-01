Verkehr in Wevelinghoven : Parkende Autos sorgen für Ärger auf der Unterstraße

Wevelinghoven Parkende Autos sorgen für Unmut auf der Unterstraße in Wevelinghoven. Darauf machte jetzt die FDP aufmerksam. In Höhe der katholischen Kirche würden eine Anwohner eine aus ihrer Sicht unzumutbare Parksituation beklagen. „Ursache ist der erhöhte Bedarf an Stellflächen, der durch den Seniorenwohnstift St. Martinus entstanden ist“, sagt Fraktionsvorsitzender Markus Schumacher.

Angestellte des Hauses würden Parkplätze für die Dauer ihrer Arbeitszeit benötigen. „Insbesondere dann, wenn wochentags – in der Regel mittwochs – ein Gottesdienst stattfindet, gelangt die Parkplatzkapazität an ihre Grenzen“, schildert Schumacher. Dann werde oftmals unrechtmäßig geparkt – etwa in einer Ladezone –, „ohne dass dies geahndet wird“, beklagt der Fraktionschef. Das sorge für Unzufriedenheit in der Bevölkerung.

In einer jetzt formulierten Anfrage, haken die Freidemokraten im Rathaus nach. Sie wollen wissen, ob die Stadtverwaltung von diesen Problemen weiß und ob sie bereits Maßnahme plant, um die Situation zu verbessern.

„Wir möchten auch Antworten auf die Fragen, wie oft das Ordnungsamt schon auf diesem Straßenabschnitt kontrolliert hat und wie viele Parkverstöße dabei festgestellt wurden“, sagt Markus Schumacher, der zudem wissen möchte, ob sich die Kontrollintervalle erhöhen ließen – etwa während der Gottesdienstzeiten. Und: Die Stadt soll Auskunft darüber geben, ob sich Situation durch ein Anwohnerparken verbessern lässt.

(NGZ)