Elisabethkrankenhaus in Grevenbroich : Papierlose Geriatrie dank E-Akte

Grevenbroich Auf den Geriatrischen Stationen im Elisabethkrankenhaus ist die E-Akte eingeführt worden. Chefarzt Dr. Oliver Franz erklärt die Vorteile für Patienten und Mediziner.

Die Zeiten, in der dicke Patientenakten und schwer leserliche Handschriften den Krankenhausalltag prägten, sind auf den Geriatrischen Stationen im Elisabethkrankenhaus vorbei: Ärzten, Pflegepersonal und Therapeuten steht ab sofort die gesamte Behandlungsakte der Patienten in digitaler Form zur Verfügung – darunter Dokumentationen von Behandlungen sowie die Verabreichung und Dosierung von Medikamenten. Durch die Umstellung auf die digitale Akte sind die Daten jederzeit einsehbar – das erhöht die Patientensicherheit und erleichtert den Mitarbeitern gleichzeitig ihre Arbeit.

Die Visite erfolgt direkt per Laptop am Patientenbett, und Anpassungen der Medikation werden nun unmittelbar bei Verordnung in die digitale Akte eingegeben. „Das beschleunigt die Kommunikation sowohl im ärztlichen als auch im pflegerischen Bereich“, erzählt Dr. Franz. So können bereits während der Visite behandlungsrelevante Patientendaten erfasst, Laborwerte eingesehen und weitere Behandlungsverläufe dokumentiert werden. Situationen, in denen beispielsweise eine Papierakte gerade mit einer Pflegekraft im Haus unterwegs ist, sind ausgeschlossen.