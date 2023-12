Snacks im Schwimmbad Grevenbroich Pächter will trotz Restaurant-Aus an Schlossbad-Kiosk festhalten

Die Meldung über die zweite Pächter-Pleite im Schloss-Restaurant hat Kostenpflichtiger Inhalt Grevenbroich wie ein Beben erschüttert. Der Ärger ist groß darüber, dass es ganz offensichtlich erneut nicht zu einer Eröffnung des teuer sanierten Gewölbekeller-Lokals kommt. Stadt und Pächter wollen sich trennen, weil, so die Stadt, keine vertrauensvolle Zusammenarbeit zustande gekommen ist. Eine Frage, die sich in dem Zusammenhang viele stellen: Was ist mit dem Kiosk im benachbarten Schlossbad? Nachdem Bad-Betreiber NEW monatelang nach einem geeigneten Betreiber gesucht hatte, der dazu in der Lage ist, Snacks und Getränke im Schwimmbad zu verkaufen, war die Gesellschaft im nahen Schloss fündig geworden: Andjelka Minokovic und Sveco Rajcevic vom Schloss-Restaurant hatten sich bereit erklärt, auch den Kiosk im Bad zu betreiben.