Pächter-Streit um die Schloss-Gastronomie in Grevenbroich Stadt will notfalls Räumungsklage erwirken

Mit dem „Schützenabend“ steigt der BSV Grevenbroich am kommenden Samstag in seinen Veranstaltungsreigen zum 175-Jahr-Jubiläum ein. Diesmal an einem eher ungewöhnlichen Ort: Das gesellige Treffen der Brauchtumsfreunde aus dem gesamten Stadtgebiet wird im Bernardussaal stattfinden – also dort, wo mitunter hitzige Diskussionen geführt werden, wenn der Rat und seine Ausschüsse tagen. Der Rittersaal des Alten Schlosses – sonst Schauplatz des „Schützenabends“ – bleibt den Traditionshütern um Präsident Detlef Bley vorerst verwehrt. Wie auch allen anderen, die dort feiern wollen.