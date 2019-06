Vorfall in Grevenbroich : Ostwall wegen Feuerwehreinsatz gesperrt - Teile des Rathaus evakuiert

Vorfall in Grevenbroich

Grevenbroich Derzeit gibt es einen Feuerwehreinsatz auf dem Grevenbroicher Markt. Teile des Ostwalls sind gesperrt, Mitarbeiter mussten aus Teilen des Neuen Rathaus evakuiert werden.

Wie Stadtsprecher Stephan Renner auf Anfrage mitteilt, seien aufgrund der Baustelle des Rathauses Dämpfe aufgetreten, die in Richtung des Rathauses gezogen seien. Diese Dämpfe hätten bei Personen zu gesundheitlichen Beschwerden geführt, sagt ein Sprecher der Feuerwehr. Betroffen ist die Baustelle des Café Extrablatts, das in der Geschäftszeile am Neuen Rathaus im Sommer eröffnen soll.