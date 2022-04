Biker in Grevenbroich : Motorradfreunde Rhein-Erft veranstalten Oster-Ride für Ukraine

Die Motorradfreunde Rhein-Erft starten am 16. April in Grevenbroich ihren Oster-Ride. Gesammelt wird für karitative Projekte. Foto: Motorradfreunde

Grevenbroich Wer demnächst rosa Hasen auf Feuerstühlen begegnet, muss nicht an seinem Verstand zweifeln. Es wird sich mit 100-prozentiger Sicherheit um die Motorradfreunde Rhein-Erft handeln, die am Karsamstag, 16. April, in Grevenbroich zu ihrem zweiten Oster-Ride aufbrechen.