Schöne Pflanzen, bitterer Beigeschmack Grevenbroicher Osterglocken blühen einen Monat zu früh

Für viele ist es „das“ Zeichen für den Frühlingsbeginn: Gelbe Narzissen an vielen Stellen im Stadtgebiet. Grevenbroich blüht wieder! Bereits seit Mitte Februar stehen die ersten Narzissen, die auch Osterglocken genannt werden, in voller Pracht. Zu sehen sind sie an den Rändern diverser Straßen, an der Erft, im Stadtpark, an der Obstwiese – und auch in den Stadtteilen. Manche Pflanzen stammen noch aus der Zeit der Landesgartenschau 1995 in Grevenbroich, andere der Frühblüher sind das Ergebnis der Aktion „Grevenbroich blüht auf“, die vor sieben Jahren vom früheren Grevenbroicher Schützenkönig Victor Göbbels initiiert worden war.