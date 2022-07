Brauchtum in Grevenbroich : Orkener Schützen feiern auf neu gestaltetem Kirmesplatz

Orken Lange haben sie darauf warten müssen: Jetzt stehen Jörg und Stephanie Zimmermann als Königspaar im Mittelpunkt des Orkener Schützenfestes. Am Samstag, 23. Juli, geht es los.

Auch wenn das Schützenfest im vergangenen Jahr ausfiel, kamen Jörg und Stephanie Zimmermann doch noch zu ihrem Umzug: In einem Golf-Mobil wurden sie Corona-gerecht durch die Straßen kutschiert. Kein Vergleich zu dem, was den Regenten in den nächsten Tagen bevorsteht: Zimbo und Stephie, wie das Königspaar im Ort liebevoll genannt wird, stehen nach langer Wartezeit nun im Mittelpunkt des „richtigen“ Schützenfestes, das am kommenden Samstag beginnt.