Kleines Ersatzprogramm fürs ausfallende Fest : Orkener Schützen bauen einen Biergarten auf dem Kirmesplatz auf

Der Vorstand des BSV Orken mit den Jubilaren des Bürgerschützenvereins. Foto: BSV Orken

Grevenbroich Sein Schützenfest kann der Bürgerschützenverein Orken bereits im zweiten Jahr nicht feiern. Vom 30. Juli bis zum 1. August wird es aber einen Biergarten auf dem Kirmesplatz geben. Das ist nicht die einzige Aktion des BSV.

Das Schützenfest in Orken fällt, wie so viele andere Brauchtumsveranstaltungen auch, der Pandemie zum Opfer. Eigentlich hätte der Bürgerschützenverein Orken 1874 mit vielen Gästen in der Zeit vom 24. bis zum 27. Juli gefeiert – mit Umzügen, Paraden und vielem mehr. All das ist wie bereits im Jahr 2020 nicht möglich, aber dem Vorstand liegt viel daran, trotz Corona einige Veranstaltungen durchzuführen.

Als besonderes Highlight wird am Wochenende nach dem eigentlichen Schützenfesttermin auf dem Kirmesplatz in Orken in Zusammenarbeit mit der Firma Späth aus Noithausen für drei Tage ein Biergarten aufgebaut. Zudem werden dort auch einige ortsansässige Schausteller anzutreffen sein. Für die Kinder wird zeitweise eine Hüpfburg aufgebaut.

Geöffnet sein wird der Biergarten am Freitag, 30. Juli, und am Samstag, 31. Juli, jeweils von 14 bis 21 Uhr, sowie am Sonntag, 1. August, in der Zeit von 11 bis 20 Uhr.

Das Königspaar Stephanie und Jörg Zimmermann hofft, dass 2022 einigermaßen normal gefeiert werden kann. Foto: BSV Orken

Bereits am 26. Juni wurden, wie auch schon im Vorjahr, im Biergarten der Gaststätte Jägerhof die Jubilare im kleinen, überschaubaren Rahmen geehrt.

Willi Schäfer (Edelweiß) ist seit einem halben Jahrhundert Mitglied im BSV Orken. Christoph Köntgen (Blaue Jungs) und Heinz Dieter Landen (Nordstadtboschte) sind seit 40 Jahren dabei, Eicke Vogts (Blaue Jungs), Jürgen Schmidt (Gut Heil) und Wilfried Wieland (Jagdfalke) wurden für 25-jährige Mitgliedschaft im Bürgerschützenverein geehrt.

Hauptsächlich den Jubilaren zu Ehren wurde eine kleine Online-Ausgabe der Festschrift erstellt, die über die Homepage www.bsv-orken.de heruntergeladen werden kann.

Auch andere Projekte wurden, nachdem es wegen der gesunkenen Infektionszahlen wieder möglich ist, angepackt. So wurde der schon seit Jahren geplante Zaun am Orkener Kirmesplatz endlich realisiert.

Nun hofft der Vorstand des Bürgerschützenvereins zusammen mit König Jörg Zimmermann und Kronprinz Dirk Ueberschär auf ein wieder einigermaßen normales Schützenfest im kommenden Jahr in Orken.

(NGZ)