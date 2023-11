Karneval 2023 Orkener Grielächer eröffnen die Session in Grevenbroich

Orken · Die Karnevalisten in Orken haben die Session eröffnet: Bereits am Freitag ist dort das neue Dreigestirn proklamiert worden. Die Grielächer sind traditionell früh am Start.

05.11.2023, 14:00 Uhr

18 Bilder Die Grielächer in Orken proklamieren ihr neues Dreigestirn 18 Bilder Foto: Staniek, Dieter

Der Hoppeditz ist erwacht – Karnevalsbeginn in Grevenbroich! Die Orkener Grielächer haben die Session am Freitagabend eröffnet. Im Festzelt auf dem Kirmesplatz ist bei viel kölscher Musik auch das neue Dreigestirn proklamiert worden. Prinz Mossi, Bauer Ronny und Jungfrau Rafaela haben das närrische Zepter übernommen und lösen das weibliche Dreigestirn der vorherigen Session ab. Prinz Inga, Bauer Angela und Jungfrau Julia haben sich gebührend verabschiedet. Bei Tanzeinlagen der „Blue Birds“ und der „Blue Boys“ wurde kräftig gefeiert – genauso wie am Samstag und Sonntag bei den Damen- und Herrensitzungen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Die Grielächer in Orken proklamieren ihr neues Dreigestirn

(cka)