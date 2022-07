Brauchtum in Grevenbroich : Orkener feiern Königspaar bei Kaiserwetter

Der Höhepunkt des Schützenfest-Sonntags war der Festzug und die Parade vor dem Königspaar Jörg und Stephanie Zimmermann. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Orken Mit dem Festumzug und der Parade vor dem Königspaar Jörg und Stephanie Zimmermann fand das Schützenfest in Orken am Sonntag seinen vorläufigen Höhepunkt. Eingeläutet wurde er bereits um 5 Uhr in der Frühe vom örtlichen Tambourcorps.

Nach der Corona-Zwangspause hat der Bürgerschützenverein Orken Mut zu Veränderungen bewiesen. So wurde die komplette Zeltwand zur Richard-Wagner-Straße geöffnet. Das sorgt für gute Luft ohne Durchzug und einen tollen Blick nach draußen. Außerdem wird erstmals kein Pils mehr gezapft, sondern Gaffel Kölsch. Der Eintritt ins Festzelt entfällt außerdem wurde der Festplatz neu gestaltet (die NGZ berichtete).

Das Königspaar Jörg und Stephanie Zimmermann genießt das Schützenfest in vollen Zügen. Der 49-Jährige und seine 43 Jahre junge Königin haben in Noithausen bereits 2015 Erfahrungen als Königspaar sammeln können. Die Königskette wirkt auf den ersten Blick wie eine schwere Bürde. „Sie ist besser zu tragen als die kleine Ausgehkette“, hat der König festgestellt. Die Angst vor Corona hatte im Vorfeld eine Rolle gespielt: So war der Königs- und Oberstehrenabend vor einer Woche abgesagt worden. Es galt zu verhindern, dass sich viele Schützen infizieren könnten. Präsident Manfred Holz war bislang nicht zu sehen. Das hat aber nichts mit dem Virus zu tun, sondern mit einer gebrochenen Kniescheibe.

Der Schützenfestsamstag begann um 12 Uhr mit dem Böllerschießen durch die Orkener Artillerie. Die zog mit ihrer Kanone durch den Ort und machte unter anderen beim König, beim Kronprinzen Dirk Ueberschär und bei den Zugkönigen Halt. Am Sonntag wurde mit ordnungsbehördlicher Genehmigung wieder um 5 Uhr morgens die Schützen – und nicht nur die – durch das Orkener Tambourcorps geweckt. Das hatte vor einigen Jahren für Beschwerden gesorgt. Die Beschwerdeführer mussten jetzt ein kleines bisschen weniger leiden: Das Tambourcorps hat noch nicht ganz seine alte Größe erreicht.