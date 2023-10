Brauchtum in Grevenbroich Orkener Grielächer starten mit Drei-Tage-Party in den Karneval

Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet. Tickets gibt es für 33 Euro bei der Bäckerei Herter, bei Elektro Bodewitz, in der Gaststätte „Alt Orken“ und bei Platten Schmidt in Neuss. Die weiteren Termine stehen ebenfalls fest: Am 21. Januar lädt die KG zur Matinee ein, am 8. Februar steigt die Ü25-Altweiberparty und am 9. Februar geht’s munter weiter mit dem Kinderkarneval. Höhepunkt ist der große Karnevalsumzug am 10. Februar.