Sport-Stationen in Grevenbroich : Ein Samstag für Sport-Freunde in Orken

Am Sportplatz im Orken ging es auch ums Kicken: Dieser junge Fußballer schoss aufs Tor. Foto: Staniek, Dieter

Orken An mehreren Stationen haben Sportvereine bei „Orken bewegt sich“ Einblick in ihre Aktivitäten gegeben. Fußball, Hula Hoop, Sportschießen – das Event war breit gefächert. Was die Besucher dabei lernen und erleben konnten.